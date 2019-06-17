Назван новый главный тренер «Енисея»

назначен главным тренером сообщает официальный сайт красноярской команды.

Сроки соглашения с 54-летним специалистом не разглашаются. В его тренерский штаб войдет Артем Баранов, тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко.

Тренерская карьера Алексеева началась в 2001 году и полностью прошла в Красноярске. С 2011 года специалист возглавлял моложежную команду «Енисея», а в сезоне-2018/19 исполнял обязанности главного тренера «Енисея» в матче против «Анжи» в РПЛ.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Енисей» вылетел из РПЛ и команду покинули главный тренер Дмитрий Аленичев и почти все игроки основного состава. 0