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    Назван новый главный тренер «Енисея»

    Трансферы Футбол России Енисей
    Александр Алексеев назначен главным тренером «Енисея», сообщает официальный сайт красноярской команды.

    Александр Алексеев
    Александр Алексеев

    Сроки соглашения с 54-летним специалистом не разглашаются. В его тренерский штаб войдет Артем Баранов, тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко.

    Тренерская карьера Алексеева началась в 2001 году и полностью прошла в Красноярске. С 2011 года специалист возглавлял моложежную команду «Енисея», а в сезоне-2018/19 исполнял обязанности главного тренера «Енисея» в матче против «Анжи» в РПЛ.

    Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Енисей» вылетел из РПЛ и команду покинули главный тренер Дмитрий Аленичев и почти все игроки основного состава. 0

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