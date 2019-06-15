Бразилия — Боливия: счет матча 3:0, обзор голов

Сборнаяразгромили командув матче открытия домашнего Кубка Америки-2019.

Встреча группы А, прошедшая в Сан-Паулу, завершилась со счетом 3:0 (0:0) в пользу хозяев.

Главным героем матча стал полузащитник бразильской команды Филиппе Коутиньо. Сперва на 50-й минуте он реализовал одиннадцатиметровый удар, а спустя три минуты оформил дубль. Точку в матче на 85-й минуте поставил Эвертон.

Отметим, что пенальти был назначен после просмотра арбитром системы видеопомощи VAR.

Таким образом, Бразилия завоевала три очка и возглавила группу А. На групповом этапе «пентакампеоны» также встретятся со сборными Перу и Венесуэлы.