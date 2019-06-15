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    На старте Кубка Америки Бразилия разгромила Боливию

    Бразилия — Боливия: счет матча 3:0, обзор голов

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Бразилии разгромили команду Боливии в матче открытия домашнего Кубка Америки-2019.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    Встреча группы А, прошедшая в Сан-Паулу, завершилась со счетом 3:0 (0:0) в пользу хозяев.

    Главным героем матча стал полузащитник бразильской команды Филиппе Коутиньо. Сперва на 50-й минуте он реализовал одиннадцатиметровый удар, а спустя три минуты оформил дубль. Точку в матче на 85-й минуте поставил Эвертон.

    Отметим, что пенальти был назначен после просмотра арбитром системы видеопомощи VAR.

    Таким образом, Бразилия завоевала три очка и возглавила группу А. На групповом этапе «пентакампеоны» также встретятся со сборными Перу и Венесуэлы.

    Кубок Америки. Группа A. 1 тур
    Бразилия — Боливия — 3:0 (0:0)
    Голы: Коутинью, 50 — с пенальти (1:0). Коутинью, 53 (2:0). Эвертон, 85 (3:0)Боливия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Филипе Луис, Маркиньюс, Фернандинью, Коутинью, Каземиру, Роберту Фирмину (Габриэл Жезус, 65), Нерес (Эвертон, 81), Ришарлисон (Виллиан, 84)Боливия: Лампе, М.Бехарано, Д.Бехарано, Аким, Хусино, Сауседо (Вайяр, 59), Чумасеро, Кастро (Р.Вака, 75), Сааведра (Л.Вака, 64), Хустиниано, МореноПредупреждения: Сауседо, 20. Коутинью, 66
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