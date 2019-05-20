Соперник сборной России по отбору к Евро-2020 назначил нового тренера

Новым тренером национальной сборнойназначен, сообщает ВВС.

С 55-летним специалистом подписан трехлетний контракт. На тренерском мостике он сменил Алекса Маклиша.

«Для меня большая честь возглавить сборную Шотландии, я буду выполнять эти обязанности с гордостью и преданностью.

Я верю, что в нашей команде собраны талантливые игроки, которые могут добиться успеха на международной арене. Я с нетерпением жду совместной работы с ними и готов помочь им в реализации этих амбиций», — приводит слова Кларка официальный сайт ассоциации.

В роли тренера Кларк возглавлял «Вест Бромвич», «Рединг» и «Килмарнок», который привел к «бронзе» чемпионата Шотландии в нынешнем сезоне.

Напомним, Шотландия вместе со сборной России выступает в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. 0