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    Соперник сборной России по отбору к Евро-2020 назначил нового тренера

    УЕФА
    Новым тренером национальной сборной Шотландии назначен Стив Кларк, сообщает ВВС.

    Стив Кларк
    Стив Кларк

    С 55-летним специалистом подписан трехлетний контракт. На тренерском мостике он сменил Алекса Маклиша.

    «Для меня большая честь возглавить сборную Шотландии, я буду выполнять эти обязанности с гордостью и преданностью.

    Я верю, что в нашей команде собраны талантливые игроки, которые могут добиться успеха на международной арене. Я с нетерпением жду совместной работы с ними и готов помочь им в реализации этих амбиций», — приводит слова Кларка официальный сайт ассоциации.

    В роли тренера Кларк возглавлял «Вест Бромвич», «Рединг» и «Килмарнок», который привел к «бронзе» чемпионата Шотландии в нынешнем сезоне.

    Напомним, Шотландия вместе со сборной России выступает в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. 0

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