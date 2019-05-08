Билялетдинов назвал решение суда «очень суровым»

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал приговор суда по делу

Пресненский суд приговорил к году и шести месяцам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и пять месяцев получили Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий.

«Офигеть. У меня нет слов, чтобы как-то прокомментировать это решение. Это очень жестоко.

Да, они были неправы, но наказание выглядит очень суровым. Что тут говорить, теперь это большой урок для всех жителей нашей страны», — цитирует Билялетдинова Sport24.ru. 0