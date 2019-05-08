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    Билялетдинов назвал решение суда «очень суровым»

    Между тем Скандалы Светская жизнь Зенит Краснодар Футбол России
    Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал приговор суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Динияр Билялетдинов
    Динияр Билялетдинов

    Пресненский суд приговорил к году и шести месяцам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и пять месяцев получили Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий.

    «Офигеть. У меня нет слов, чтобы как-то прокомментировать это решение. Это очень жестоко.

  • Назван срок заключения Кокорина и Мамаева
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    • Да, они были неправы, но наказание выглядит очень суровым. Что тут говорить, теперь это большой урок для всех жителей нашей страны», — цитирует Билялетдинова Sport24.ru. 0

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