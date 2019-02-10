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    УЕФА впервые назначил видеопомощников арбитра на матчи Лиги чемпионов

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    УЕФА впервые в истории назначил видеоассистентов рефери на матчи Лиги чемпионов.

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    Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

    Видеопомощники рефери назначены на матчи «Рома» — «Порту» и «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ.

    Так, матч между английской и французским грандами обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Видеоассистентами рефери назначены Марко Гвида и Массимилиано Иррати.

    На матче между «Ромой» — «Порту» будет работать бригада арбитров из Нидерландов. Главный рефери — Данни Маккели, видеоассистенты рефери — Пол ван Букел и Камфус Йохем.

    Матчи «Рома» — «Порту» и «МЮ» — ПСЖ пройдут 12 февраля. 0

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