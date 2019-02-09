«МЮ» благодаря дублю Погба разгромил «Фулхэм»

в стартовом матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанес поражениена выезде — 3:1.

На 14-й минуте счет открыл Поль Погба. Менее чем через 10 минут преимущество гостей удвоил Антони Марсьяль, а в середине второго тайма Погба оформил дубль, реализовав пенальти.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и вышел на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» опережают «Челси», занимающий пятое место, на 1 очко, но лондонцы свой матч ещё не провели. 10 февраля, в воскресенье, они сыграют с «Манчестер Сити».

«Фулхэм» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Лондонцы набрали 17 очков, от спасительного 17-го места их отделяют 7 очков.

Уле Гуннар Сульшер в роли исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» не проиграл еще ни одной встречи. При нем команда выиграла десять матчей из 11 и один свела вничью.