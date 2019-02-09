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    «МЮ» благодаря дублю Погба разгромил «Фулхэм»

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Фулхэм Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» в стартовом матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанес поражение «Фулхэму» на выезде — 3:1.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    На 14-й минуте счет открыл Поль Погба. Менее чем через 10 минут преимущество гостей удвоил Антони Марсьяль, а в середине второго тайма Погба оформил дубль, реализовав пенальти.

    После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и вышел на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» опережают «Челси», занимающий пятое место, на 1 очко, но лондонцы свой матч ещё не провели. 10 февраля, в воскресенье, они сыграют с «Манчестер Сити».

    «Фулхэм» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Лондонцы набрали 17 очков, от спасительного 17-го места их отделяют 7 очков.

    Уле Гуннар Сульшер в роли исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» не проиграл еще ни одной встречи. При нем команда выиграла десять матчей из 11 и один свела вничью.

    АПЛ. 26-й тур
    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (0:2)
    Голы: Погба, 14 (0:1). Марсьяль, 23 (0:2). Погба, 65 — с пенальти (0:3)«Фулхэм»: Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Ле Маршан, Брайан (Сессеньон, 81), Сери, Бабел (Кэрни, 77), Шюррле (Кристи, 53), Митрович, Вьетто«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Смоллинг, Джоунс, Шоу, Далот, Мата, Эррера (Байи, 85), Погба (Мактоминэй, 74), Матич, Лукаку, Марсьяль (Санчес, 70)Предупреждения: Брайан, 25. Чемберс, 38. Матич, 43. де Хеа, 90. Митрович, 90
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