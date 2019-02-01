«Стандард» арендовал хавбека «Милана»

Полузащитникперешел из, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Бельгийский клуб арендовал 22-летнего хорвата на 1,5 года с правом выкупа.

Прошлый сезон Халилович провел на правах аренды в «Лас-Пальмасе». 22-летний хавбек начинал карьеру в загребском «Динамо», в 2014 году перешел в «Барселону», а спустя два года перебрался в «Гамбург».

С 2013 года игрок вызывается в сборную Хорватии, за которую провел менее 10 матчей.

В нынешнем сезоне Халилович не принял участия ни в одном матче итальянской Серии А, в 14 встречах оставшись на скамейке запасных. 0