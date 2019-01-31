«Истанбул Башакшехир» предложил Кудряшову контракт

Бывший защитник «Рубина»попал в сферу интересов турецкого, сообщает «Чемпионат»

По информации издания, турецкий клуб предлагает 31-летнему защитнику сборной России контракт на 1,5 года с зарплатой в 1 млн евро в год.

Кудряшов уже находится в Турции, где проходит медицинское обследование. В случае успешного медосмотра россиянин подпишет контракт.

Отмечается, что до этого Кудряшов вел переговоры с «Зенитом», но сделка не состоялась.

Интерес к защитнику также проявлял «Фенербахче», который предложил Кудряшову контракт сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год.

В январе Кудряшов разорвал контракт с «Рубином». В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей в российской премьер-лиге. 0