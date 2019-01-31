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    «Истанбул Башакшехир» предложил Кудряшову контракт

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    Бывший защитник «Рубина» Федор Кудряшов попал в сферу интересов турецкого «Истанбул Башакшехира», сообщает «Чемпионат».

    Федор Кудряшов
    Федор Кудряшов
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    По информации издания, турецкий клуб предлагает 31-летнему защитнику сборной России контракт на 1,5 года с зарплатой в 1 млн евро в год.

    Кудряшов уже находится в Турции, где проходит медицинское обследование. В случае успешного медосмотра россиянин подпишет контракт.

    Отмечается, что до этого Кудряшов вел переговоры с «Зенитом», но сделка не состоялась.

    Интерес к защитнику также проявлял «Фенербахче», который предложил Кудряшову контракт сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год.

    В январе Кудряшов разорвал контракт с «Рубином». В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей в российской премьер-лиге. 0

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