Финалист ЧМ-2018 может перейти в «Рому»

Защитникможет продолжить карьеру в, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Сообщается, что «волки» хотят укрепить линию обороны до конца трансферного окна и считают хорватского футболиста самым вероятным вариантом.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро. Нынешний его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство турецкого клуба готово отпустить защитника только в том случае, если сумма отступных будет удовлетворительной для клуба.

Также интерес к 29-летнему хорвату проявлял мадридский «Атлетико», «Арсенал», «Монако» и «Фулхэм».

В нынешнем сезоне в активе Виды 16 матчей в турецкой Суперлиге. Напомним, что из киевского «Динамо» в «Бешикташ» он в январе прошлого года перешел на правах свободного агента.

Вида в составе сборной Хорватии на ЧМ-2018 стал серебряным призером. 0