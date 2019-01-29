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    Финалист ЧМ-2018 может перейти в «Рому»

    Трансферы Бешикташ Футбол Италии Рома Сборная Хорватии
    Защитник «Бешикташа» Домагой Вида может продолжить карьеру в «Роме», утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

    Домагой Вида
    Домагой Вида
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    Сообщается, что «волки» хотят укрепить линию обороны до конца трансферного окна и считают хорватского футболиста самым вероятным вариантом.

    Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро. Нынешний его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство турецкого клуба готово отпустить защитника только в том случае, если сумма отступных будет удовлетворительной для клуба.

    Также интерес к 29-летнему хорвату проявлял мадридский «Атлетико», «Арсенал», «Монако» и «Фулхэм».

    В нынешнем сезоне в активе Виды 16 матчей в турецкой Суперлиге. Напомним, что из киевского «Динамо» в «Бешикташ» он в январе прошлого года перешел на правах свободного агента.

    Вида в составе сборной Хорватии на ЧМ-2018 стал серебряным призером. 0

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