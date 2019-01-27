«Фиорентина» удержала победу над «Кьево»

В матче 21-го итальянской Серии А веронскийна своем поле сыграл вничью с— 3:4.

В составе победителей дублем на 79-й и 86-й минутах отметился Федерико Кьеза, еще по голу забили Луис Мурьель (4) и Марко Бенасси (26). Отметим, что на 59-й минуте Бенасси получил прямую красную карточку.

За «Кьево» голы забили Мариуш Стемпиньски (38), Серджо Пеллисье (60 — пенальти) и Филип Джорджевич (89).

На 85-й минуте «Кьево» получил право на второй пенальти, но Серджо Пеллисье не реализовал его.

После этого матча «Фиорентина» на 9-м месте — 30 очков, а «Кьево» на 20-м месте — 8 очков. 0