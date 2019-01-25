Липпи объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая

Итальянский специалистобъявил об уходе с поста главного тренера сборнойпосле поражения от Ирана (0:3) в четвертьфинале Кубка Азии.

Марчелло Липпи twitter.com/FIFAcom 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Этим матчем заканчивается мой контракт со сборной Китая. Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я делал все возможное за это время, и команда прогрессировала и становилась лучше. Благодарю всех за поддержку», — приводит пресс-служба ФИФА слова Липпи.

70-летний специалист ранее сообщал, что может завершить карьеру после истечения контракта с Китайской федерацией футбола.

Напомним, что под руководством Липпи сборная Италии становилась чемпионом мира в 2006 году. 0