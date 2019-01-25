Липпи объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая

Марчелло Липпи
twitter.com/FIFAcom
«Этим матчем заканчивается мой контракт со сборной Китая. Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я делал все возможное за это время, и команда прогрессировала и становилась лучше. Благодарю всех за поддержку», — приводит пресс-служба ФИФА слова Липпи.
70-летний специалист ранее сообщал, что может завершить карьеру после истечения контракта с Китайской федерацией футбола.
Напомним, что под руководством Липпи сборная Италии становилась чемпионом мира в 2006 году. 0