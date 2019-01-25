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    Липпи объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая

    Сборная Китая Футбол Китая Сборная Италии Футбол Италии
    Итальянский специалист Марчелло Липпи объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая после поражения от Ирана (0:3) в четвертьфинале Кубка Азии.

    Марчелло Липпи
    Марчелло Липпи
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    «Этим матчем заканчивается мой контракт со сборной Китая. Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я делал все возможное за это время, и команда прогрессировала и становилась лучше. Благодарю всех за поддержку», — приводит пресс-служба ФИФА слова Липпи.

    70-летний специалист ранее сообщал, что может завершить карьеру после истечения контракта с Китайской федерацией футбола.

    Напомним, что под руководством Липпи сборная Италии становилась чемпионом мира в 2006 году. 0

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