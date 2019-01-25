«Челси» в серии пенальти вышел в финал Кубка лиги

Игроки «Челси»
twitter.com/chelseafc
После поражения со счетом 0:1 в первой игре «Челси» удалось выиграть в домашнем матче со счетом 2:1, после чего взять верх в серии пенальти (в полуфинале Кубка лиги выездные голы не учитываются).
В первом тайме у «Челси» отличились Н'Голо Канте и Эден Азар, но на 50-й минуте Фернандо Льоренте отыграл для гостей один.
В серии пенальти «Челси» реализовал все четыре удара, тогда как у «шпор» Эрик Дайер пробил выше цели, а на удар Лукаса Моуры среагировал Кепа Аррисабалага.
Напомним, ранее первым финалистом Кубка лиги стал «Манчестер Сити».
Кубок английской лиги. 1/2 финала
«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (2:0). 4:2 по пенальти
Голы: Канте, 27 (1:0). Азар, 38 (2:0). Льоренте, 50 (2:1)«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Баркли (Ковачич, 81), Жоржинью, Канте, Азар, Педро (Виллиан, 76), Жиру«Тоттенхэм»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис (Роуз, 33), Сиссоко (Санчес, 80), Эриксен, Уинкс, Дайер, Льоренте (Лукас Моура, 68), ЛамелаПредупреждения: Жоржинью, 53. Канте, 56. Аспиликуэта, 66. Сиссоко, 73