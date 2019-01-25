«Челси» в серии пенальти вышел в финал Кубка лиги

стал вторым финалистом Кубка лиги. В ответном матче «синие» в серии пенальти обыграли

После поражения со счетом 0:1 в первой игре «Челси» удалось выиграть в домашнем матче со счетом 2:1, после чего взять верх в серии пенальти (в полуфинале Кубка лиги выездные голы не учитываются).

В первом тайме у «Челси» отличились Н'Голо Канте и Эден Азар, но на 50-й минуте Фернандо Льоренте отыграл для гостей один.

В серии пенальти «Челси» реализовал все четыре удара, тогда как у «шпор» Эрик Дайер пробил выше цели, а на удар Лукаса Моуры среагировал Кепа Аррисабалага.

Напомним, ранее первым финалистом Кубка лиги стал «Манчестер Сити».