СМИ: ПСЖ и «Зенит» договорились о трансфере Паредеса

договорились о трансфере полузащитника

Леандро Паредес calciomercato.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Как сообщает L’Équipe, клубы достигли договоренности о трансфере игрока за 47 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время Паредес пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с ПСЖ на 4,5 года.

Отметим, что ранее полузащитник пропустил товарищеский матч против «Локомотива» в рамках турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер».

Напомним, Паредес выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне хавбек провел за «Зенит» 22 матча, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. 0