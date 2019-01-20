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    «Леванте» переиграл «Вальядолид»

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    В матче 20-го тура испанской Примеры «Леванте» одержал домашнюю победу над «Вальядолидом» со счетом 2:0.

    «Леванте»
    «Леванте»
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    В составе победителей встречи голами отметились Коке и Рохер Марти, забившие на 42-й и 95-й минутах соответственно.

    «Леванте» прервал безвыигрышную серию из пяти игр и с 26 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а «Вальядолид» расположился на 15-й строчке, имея в активе 22 очка.

    В другом матче отчетного тура «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью — 2:2.

    Хозяева повели со счётом 2:0 благодаря точным ударам Сантьяго Комесаньи и Адриана Эмбарбы на 22-й и 28-й минутах соответственно.

    Гостям удалось отквитать один мяч на 39-й минуте, когда отличился Эктор Морено. А на 82-й минуте «Реал Сосьедад» забил ещё благодаря точному удару Виллиана Жозе.

    Бело-голубые располагаются на 9-й строчке, имея в активе 26 баллов, «Райо» с 20 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. 0

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