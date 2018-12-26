Окриашвили: Было бы хорошо перейти в «Спартак» под руководством Кононова

Торнике Окриашвили
LiveSport.Ru
Напомним, грузинский футболист в середине декабря по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Краснодаром».
«Кононов меня знает из чемпионата Украины: он там тренировал "Карпаты", а я играл против них всегда удачно.
Кстати, Кононов на пару лет раньше хотел меня взять в "Краснодар". И через четыре дня после перехода планировал ставить в состав.
Жаль, что он сразу ушел. 4-5 раз с ним потренировался, все очень понравилось. Не кричит, не матерится. Было очень комфортно, к тому же его стиль игры мне близок.
Все то, что сказал про Мусаева, можно применить и к Кононову. Перейти в "Спартак" было бы очень хорошо», — приводит слова Окриашвили Sports.ru.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 7 матчей и забил 2 гола. 0