«Зенит» потерпел поражение от «Славии» в матче Лиги Европы

потерпел поражение отв матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы C, которая прошла в Праге, завершилась со счетом 2:0.

Первый гол в ворота петербургской команды на 32-й минуте забил Яромир Змрхаль, который замкнул прострел с фланга от Йозефа Гушбауэра.

Спустя еще девять минут «Славия» упрочила свое преимущество. Мирослав Стох с правого края штрафной с левой ноги закрутил мяч точно в дальний угол.

В середине второго тайма пражане были близки к тому, чтобы сделать счет крупным, когда Стох из-за пределов штрафной угодил в перекладину.

А вот подопечные Сергея Семака так и не смогли забить хотя бы гол престижа.

Лига Европы. Группа C «Славия» — «Зенит» — 2:0 (2:0) Голы: 1:0 — 32 Змрхаль, 2:0 — 41 Стох«Славия»: Коларж, Кудела, Зелены (Бэлуцэ, 90), Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Стох (Фридрих, 90), Соучек, Гушбауэр, Змрхаль, Олайинка, Шкода (Траоре, 85)«Зенит»: Кержаков, Мевля, Нету, Набиуллин (Мак, 46), Маммана, Шатов (Кузяев, 73), Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Смольников, Заболотный (Дриусси, 46)Предупреждения: Шкода (25), Набиуллин (36), Эрнани (67), Стох (86)

В другом матче этой группы «Копенгаген» на своем поле уступил «Бордо» — 0:1.

Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий французской команды Джимми Бриан.

«Зенит» с первого места вышел в 1/16 финала Лиги Европы (11 очков), а «Славия» — со второго (10 очков). «Бордо» (7 очков) и «Копенгаген» (5 очков) прекратили борьбу в турнире. 0