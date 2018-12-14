«Зенит» потерпел поражение от «Славии» в матче Лиги Европы

Встреча группы C, которая прошла в Праге, завершилась со счетом 2:0.
Первый гол в ворота петербургской команды на 32-й минуте забил Яромир Змрхаль, который замкнул прострел с фланга от Йозефа Гушбауэра.
Спустя еще девять минут «Славия» упрочила свое преимущество. Мирослав Стох с правого края штрафной с левой ноги закрутил мяч точно в дальний угол.
В середине второго тайма пражане были близки к тому, чтобы сделать счет крупным, когда Стох из-за пределов штрафной угодил в перекладину.
А вот подопечные Сергея Семака так и не смогли забить хотя бы гол престижа.
В другом матче этой группы «Копенгаген» на своем поле уступил «Бордо» — 0:1.
Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий французской команды Джимми Бриан.
«Зенит» с первого места вышел в 1/16 финала Лиги Европы (11 очков), а «Славия» — со второго (10 очков). «Бордо» (7 очков) и «Копенгаген» (5 очков) прекратили борьбу в турнире. 0