Нигматуллин: «Вильярреал» будет сверхмотивирован в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь сборной Россиизаявил, что игроки испанского, который недавно сменил главного тренера, подойдут к матчу группового этапа Лиги Европы противсверхмотивированными.

«Спартак» сыграет с «Вильярреалом» в четверг в выездном матче группового этапа Лиги Европы. Для выхода в 1/16 финала еврокубка российскому клубу необходимо обыграть испанцев.

«Дома "Спартаку" было бы проще. Поражением от "Рапида" "красно-белые" сильно испортили себе жизнь.

Тот факт, что испанцы недавно сменили тренера — это палка о двух концах. С одной стороны — у "Вильярреала" все плохо, но с другой — игроки будут сверхмотивированы.

Сколько было случаев, когда команды выигрывали сразу после смены главного тренера. Не стану утверждать, что испанцы сдадутся без боя.

"Спартак" тоже сменил тренера: теперь команда движется вперед от матча к матчу. Турнирная ситуация в их руках, но победить в Вильярреале будет очень сложно», — цитирует эксперта «Р-Спорт». 0