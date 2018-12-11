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    Нигматуллин: «Вильярреал» будет сверхмотивирован в матче со «Спартаком»

    Спартак Футбол России Лига чемпионов Вильярреал Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что игроки испанского «Вильярреала», который недавно сменил главного тренера, подойдут к матчу группового этапа Лиги Европы против «Спартака» сверхмотивированными.

    Руслан Нигматуллин
    Руслан Нигматуллин
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    «Спартак» сыграет с «Вильярреалом» в четверг в выездном матче группового этапа Лиги Европы. Для выхода в 1/16 финала еврокубка российскому клубу необходимо обыграть испанцев.

    «Дома "Спартаку" было бы проще. Поражением от "Рапида" "красно-белые" сильно испортили себе жизнь.

    Тот факт, что испанцы недавно сменили тренера — это палка о двух концах. С одной стороны — у "Вильярреала" все плохо, но с другой — игроки будут сверхмотивированы.

    Сколько было случаев, когда команды выигрывали сразу после смены главного тренера. Не стану утверждать, что испанцы сдадутся без боя.

    "Спартак" тоже сменил тренера: теперь команда движется вперед от матча к матчу. Турнирная ситуация в их руках, но победить в Вильярреале будет очень сложно», — цитирует эксперта «Р-Спорт». 0

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