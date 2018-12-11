Гвардиола: Матч с «Хоффенхаймом» будет сложным, нам нужно первое место в группе

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от предстоящего матча св Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Сити» уже в плей-офф, но еще может скатиться на второе место. «Хоффенхайм» выйдет в Лигу Европы, если победит, а «Шахтер» уступит.

«В моем распоряжении 15 футболистов, и тут особо не до ротации. Матч будет сложным. Но мы играем на победу в каждом поединке, к тому же, нам необходимо первое место в группе.

Давид Сильва пропустит несколько недель. Он был заменен из-за проблем с мышцей. Ну а Серхио Агуэро может поправиться уже к выходным.

Матч "Хоффенхайма" с "Шахтером" наверняка понравился нейтральным любителям футбола. "Хоффенхайм" 30 минут играл вдесятером и уступил.

Конечно, о силе этого немецкого клуба и мастерстве Нагельсманна я знал и раньше, но только после их матча с "Шахтером" до конца понял, что нас ждет.

Говоря о матче с "Челси", в поражении нет ничего необычного. Необычно то, сколько матчей мы выиграли за последние 16 месяцев. Так что упрекнуть своих ребят мне абсолютно не в чем.

Тот матч был очень сложным, учитывая, какой мастеровитый оппонент нам противостоял. Мы допустили небольшую ошибку в оборонительных построениях.

Могли не пропускать оба мяча, в особенности первый. Но это рабочий момент. Мы постараемся исправить все недочеты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Во втором туре манкунианцы выиграли в Германии — 2:1. 0