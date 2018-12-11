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    Гвардиола: Матч с «Хоффенхаймом» будет сложным, нам нужно первое место в группе

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Хоффенхаймом» в Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    «Сити» уже в плей-офф, но еще может скатиться на второе место. «Хоффенхайм» выйдет в Лигу Европы, если победит, а «Шахтер» уступит.

    «В моем распоряжении 15 футболистов, и тут особо не до ротации. Матч будет сложным. Но мы играем на победу в каждом поединке, к тому же, нам необходимо первое место в группе.

    Давид Сильва пропустит несколько недель. Он был заменен из-за проблем с мышцей. Ну а Серхио Агуэро может поправиться уже к выходным.

    Матч "Хоффенхайма" с "Шахтером" наверняка понравился нейтральным любителям футбола. "Хоффенхайм" 30 минут играл вдесятером и уступил.

    Конечно, о силе этого немецкого клуба и мастерстве Нагельсманна я знал и раньше, но только после их матча с "Шахтером" до конца понял, что нас ждет.

    Говоря о матче с "Челси", в поражении нет ничего необычного. Необычно то, сколько матчей мы выиграли за последние 16 месяцев. Так что упрекнуть своих ребят мне абсолютно не в чем.

    Тот матч был очень сложным, учитывая, какой мастеровитый оппонент нам противостоял. Мы допустили небольшую ошибку в оборонительных построениях.

    Могли не пропускать оба мяча, в особенности первый. Но это рабочий момент. Мы постараемся исправить все недочеты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Во втором туре манкунианцы выиграли в Германии — 2:1. 0

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