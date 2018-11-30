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    «Айнтрахт» разгромил «Марсель», «Лацио» уступил «Аполлону»

    Лига Европы Лацио Футбол Италии Айнтрахт Франкфурт Футбол Германии
    Франкфуртский «Айнтрахт» дома разгромил «Марсель» (4:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе Н.

    «Лацио» — «Аполлон»
    «Лацио» — «Аполлон»
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    Дубль оформил Лука Йович (1, 67), кроме того, в матче были забиты два автогола: Луис Густаво (17-я минута) и Буна Сарр (62) отправили мяч в свои ворота.

    В другом матче группы римский «Лацио» в гостях проиграл кипрскому «Аполлону» со счетом 0:2.

    В составе победителей отличились Давид Фаупала (31) и Саша Маркович (82).

    «Айнтрахт» и «Лацио» обеспечили себе выход в 1/16 финала Лиги Европы еще в прошлом туре.

    В следующем матче «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Лацио», а «Марсель» примет «Аполлон». Оба матча пройдут 13 декабря. 0

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