«Айнтрахт» разгромил «Марсель», «Лацио» уступил «Аполлону»

Франкфуртскийдома разгромил(4:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе Н.

Дубль оформил Лука Йович (1, 67), кроме того, в матче были забиты два автогола: Луис Густаво (17-я минута) и Буна Сарр (62) отправили мяч в свои ворота.

В другом матче группы римский «Лацио» в гостях проиграл кипрскому «Аполлону» со счетом 0:2.

В составе победителей отличились Давид Фаупала (31) и Саша Маркович (82).

«Айнтрахт» и «Лацио» обеспечили себе выход в 1/16 финала Лиги Европы еще в прошлом туре.

В следующем матче «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Лацио», а «Марсель» примет «Аполлон». Оба матча пройдут 13 декабря. 0