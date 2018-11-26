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    «Фратрия» выступила против капитанства Глушакова

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    Организация болельщиков «Спартака» «Фратрия» высказала свою позицию по капитану команды Денису Глушакову.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    «В связи с последними событиями в клубе и вокруг него мы считаем необходимым подробно объяснить свою позицию по отношению к Денису Глушакову.

    Капитан команды — это игрок, который является ее стержнем на поле и вне его. Капитан "Спартака" — это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни.

    После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды.

    На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера — не более чем "физрук".

    При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции.

    К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чем ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры.

    Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только 2 принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков "Спартака-2", которых он подговаривал голосовать за себя.

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    • За Георгия Джикию, к примеру, было отдано 7 голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.

    Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру "физруком", который не дает реального результата, и прилюдно критиковать тренера.

    Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова выбора ему не оставила — даже с учетом избрания Глушакова капитаном.

    Массимо Каррера — не первый тренер, пострадавший от действий Дениса Глушакова. До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева. Про каждого из них Денис в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов.

    Такой человек не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо», — говорится в заявлении. 0

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