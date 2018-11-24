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    «Оренбург» вырвал победу у «Уфы»

    РПЛ Футбол России Оренбург Уфа Календарь РФПЛ
    В матче 15-го тура чемпионата России «Оренбург» одержал домашнюю победу над «Уфой» — 1:0.

    «Оренбург» — «Уфа»
    «Оренбург» — «Уфа»
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    На 57-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — Аликин сбил Сутормина в своей штрафной. Однако Денис Попович не очень сильно пробил в левый нижний угол ворот, Беленов успел среагировать и в отличном прыжке перевёл мяч на угловой.

    Спустя две минуты уфимцы остались в меньшинстве — защитник Павел Аликин в третий раз меньше чем за десять минут нарушил правила, ударив соперника локтем, и получил вторую желтую карточку.

    Единственный мяч был забит на 80-й минуте. Сиваков по центру покатил мяч на Афонина, который в касание сделал передачу на Сутормина. Алексей обводящим ударом с двадцати метров точно пробил в правый угол.

    После этого матча «Оренбург» на 7-м месте — 22 очка, а «Уфа» на 14-м месте — 14 очков.

    РПЛ. 15-й тур
    «Оренбург» — «Уфа» — 1:0 (0:0)
    Гол: Сутормин, 80Нереализованный пенальти: Попович, 58 (вратарь)«Оренбург»: Довбня, Малых, Бегич, Андреев, Сиваков, Терехов, Попович (Рикарду Алвеш, 80), Маляров, Афонин, Сутормин, Деспотович (Козлов, 80)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Круговой, Салатич (Кротов, 86), Пауревич, Тилль, Игбун, Сысуев (Бизяк, 32)Предупреждения: Аликин, 52. Беленов, 60Удаление: Аликин, 58 (грубая игра, вторая ж.к.)
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