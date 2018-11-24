«Оренбург» вырвал победу у «Уфы»

В матче 15-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу над— 1:0.

На 57-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — Аликин сбил Сутормина в своей штрафной. Однако Денис Попович не очень сильно пробил в левый нижний угол ворот, Беленов успел среагировать и в отличном прыжке перевёл мяч на угловой.

Спустя две минуты уфимцы остались в меньшинстве — защитник Павел Аликин в третий раз меньше чем за десять минут нарушил правила, ударив соперника локтем, и получил вторую желтую карточку.

Единственный мяч был забит на 80-й минуте. Сиваков по центру покатил мяч на Афонина, который в касание сделал передачу на Сутормина. Алексей обводящим ударом с двадцати метров точно пробил в правый угол.

После этого матча «Оренбург» на 7-м месте — 22 очка, а «Уфа» на 14-м месте — 14 очков.