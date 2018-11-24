«Оренбург» вырвал победу у «Уфы»

«Оренбург» — «Уфа»
«Оренбург»
На 57-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — Аликин сбил Сутормина в своей штрафной. Однако Денис Попович не очень сильно пробил в левый нижний угол ворот, Беленов успел среагировать и в отличном прыжке перевёл мяч на угловой.
Спустя две минуты уфимцы остались в меньшинстве — защитник Павел Аликин в третий раз меньше чем за десять минут нарушил правила, ударив соперника локтем, и получил вторую желтую карточку.
Единственный мяч был забит на 80-й минуте. Сиваков по центру покатил мяч на Афонина, который в касание сделал передачу на Сутормина. Алексей обводящим ударом с двадцати метров точно пробил в правый угол.
После этого матча «Оренбург» на 7-м месте — 22 очка, а «Уфа» на 14-м месте — 14 очков.
РПЛ. 15-й тур
«Оренбург» — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Гол: Сутормин, 80Нереализованный пенальти: Попович, 58 (вратарь)«Оренбург»: Довбня, Малых, Бегич, Андреев, Сиваков, Терехов, Попович (Рикарду Алвеш, 80), Маляров, Афонин, Сутормин, Деспотович (Козлов, 80)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Круговой, Салатич (Кротов, 86), Пауревич, Тилль, Игбун, Сысуев (Бизяк, 32)Предупреждения: Аликин, 52. Беленов, 60Удаление: Аликин, 58 (грубая игра, вторая ж.к.)