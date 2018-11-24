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    «Томь» потерпела поражение от «Нижнего Новгорода»

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    «Томь» потерпела поражение от «Нижнего Новгорода» в матче 24-го тура первенства ФНЛ.

    Футболисты «Нижнего Новгорода»
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    Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед на 22-й минуте благодаря точному удару Павла Кудряшова. Хозяева отыгрались на 84-й минуте усилиями Павла Игнатовича.

    А на 90-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти и принес нижегородцам три очка.

    «Томь» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ (46 очков), на два балла опережая «Тамбов», имеющий игру в запасе. «Нижний Новгород» идет четвертым (38 очков).

    Другие результаты:

    «Ротор» — «Шинник» 1:3
    «Сибирь» — «Факел» 2:0
    «Спартак-2» — «Химки» 0:1 0

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