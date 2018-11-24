«Томь» потерпела поражение от «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Нижнего Новгорода»
ФК «Нижний Новгород»
Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1.
Гости вышли вперед на 22-й минуте благодаря точному удару Павла Кудряшова. Хозяева отыгрались на 84-й минуте усилиями Павла Игнатовича.
А на 90-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти и принес нижегородцам три очка.
«Томь» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ (46 очков), на два балла опережая «Тамбов», имеющий игру в запасе. «Нижний Новгород» идет четвертым (38 очков).
Другие результаты:
«Ротор» — «Шинник» 1:3
«Сибирь» — «Факел» 2:0
«Спартак-2» — «Химки» 0:1 0