«Томь» потерпела поражение от «Нижнего Новгорода»

потерпела поражение отв матче 24-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 22-й минуте благодаря точному удару Павла Кудряшова. Хозяева отыгрались на 84-й минуте усилиями Павла Игнатовича.

А на 90-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти и принес нижегородцам три очка.

«Томь» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ (46 очков), на два балла опережая «Тамбов», имеющий игру в запасе. «Нижний Новгород» идет четвертым (38 очков).

Другие результаты:

«Ротор» — «Шинник» 1:3

«Сибирь» — «Факел» 2:0

«Спартак-2» — «Химки» 0:1 0