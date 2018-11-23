Сборная Ирландии рассматривает кандидатуру Эллардайса на пост главного тренера

Бывший главный тренер сборнойв ближайшее время может возглавить национальную команду, сообщает Sky Sports.

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Отмечается, что Эллардайс готов к переговорам с Футбольной ассоциацией Ирландии. Другим кандидатом является Мик Маккарти, возглавлявший ирландскую национальную команду в 1996-2002 годах.

Напомним, что ранее Мартин О’Нил покинул пост главного тренера команды Ирландии. Вместе с ним ушел его ассистент Рой Кин. Последним местом работы Эллардайса был «Эвертон».

Также он известен по работе с «Болтоном» (1999-2007), «Ньюкаслом» (2007-2008), «Блэкберном» (2008-2010), «Вест Хэмом» (2011-2015), «Сандерлендом» (2015-2016) и «Кристал Пэлас» (2016-2017). 0