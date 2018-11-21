Португалия в меньшинстве сыграла вничью с Польшей в Лиге Наций

В матче 6-го тура группового этапа Лиги нацийна своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет на 34-й минуте открыли хозяева. Саншеш не стал разыгрывать угловой удар с партнёрами, а навесил к ближней штанге. Андре Силва вовремя рванул вперёд, опередил Беднарека и переправил мяч в дальний угол ворот.

На 66-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота сборной Португалии, который успешно реализовал польский форвард Аркадиуш Милик.

Красную карточку за фол последней надежды, приведший к этому пенальти получил Данилу.

Сборная Португалии (8) обеспечила себе выход в плей-офф Лиги наций, заняв первое место в группе 3 дивизиона A. Итальянская команда (5) расположилась на 2-м месте, а замкнула таблицу группы сборная Польши (2), которая вылетела в дивизион B.