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    Португалия в меньшинстве сыграла вничью с Польшей в Лиге Наций

    Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Польши
    В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии на своем поле сыграла вничью с командой Польши — 1:1.

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    Счет на 34-й минуте открыли хозяева. Саншеш не стал разыгрывать угловой удар с партнёрами, а навесил к ближней штанге. Андре Силва вовремя рванул вперёд, опередил Беднарека и переправил мяч в дальний угол ворот.

    На 66-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота сборной Португалии, который успешно реализовал польский форвард Аркадиуш Милик.

    Красную карточку за фол последней надежды, приведший к этому пенальти получил Данилу.

    Сборная Португалии (8) обеспечила себе выход в плей-офф Лиги наций, заняв первое место в группе 3 дивизиона A. Итальянская команда (5) расположилась на 2-м месте, а замкнула таблицу группы сборная Польши (2), которая вылетела в дивизион B.

    Лига наций A. Группа 3
    Португалия — Польша — 1:1 (1:0)
    Голы: Андре Силва, 34 (1:0). Милик, 66 — с пенальти (1:1)Португалия: Бету, Пепе, Рафаэл Геррейру (Жоау Мариу, 61), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Родригес, Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Ренату Санчеш, Рафа Силва (Брума, 70), Андре Силва (Эдер, 87)Польша: Щенсны, Берешиньски, Кендзера, Ционек, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Кондзер, 79), Клих (Гуральски, 75), Зелиньски (Шимански, 90+5), Франковски, МиликПредупреждения: Ционек, 11. Беднарек, 28. Андре Силва, 67. Франковски, 78. Жоау Мариу, 90+1Удаление: Данилу Перейра, 64
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