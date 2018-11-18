Луческу: Нелегко создать команду из молодых игроков

«Нам не везло, в первом тайме мы создали три великолепных момента. Во втором тайме было видно, что наши игроки не могут сдержать соперников, потому что они не играют в своих клубах.
Если бы они получали больше практики, такой проблемы бы не возникло. У нас в составе трём футболистам всего 21 год. Нелегко создать команду из молодых игроков.
Нам противостояла команда 30-летних футболистов. Мы извлечём урок из этого матча. Многое решили возрастные игроки, вышедшие на замену. Я уже говорил об этом.
Для создания сильной команды нужна конкуренция, но некоторые наши футболисты даже не играют за свои клубы.
Тем не менее, я всё ещё верю, что мы сможем добиться успеха. Для этого моим игрокам нужно дать время», — цитирует Луческу Fanatik. 0