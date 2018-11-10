АПЛ. «Ливерпуль» примет «Фулхэм», «Эвертон» в гостях у «Челси», манчестерское дерби

Фрибет для всех

C 10 по 11 ноября в английской Премьер-лиге пройдут матчи двенадцатого тура. Центральной встрече станет манчестерское дерби — «Манчестер Сити» примет на «Этихаде» соседей из «Юнайтед».

«Кардифф Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1

«Кардифф» обыграл «Брайтон» в матче 12-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

Голами в составе хозяев отметились хавбек Каллум Патерсон и защитник Сол Бамба, у гостей отличился защитник Льюис Данк.

Отметим, что на 34-й минуте «Брайтон» остался в меньшинстве, когда красную карточку получил хавбек Дэйл Стивенс.

«Кардифф» набрал 8 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. «Брайтон» с 14 баллами располагается на 12-й строчке.

АПЛ. 12-й тур «Кардифф Сити» — «Брайтон» — 2:1 (1:1) Голы: Данк, 6 (0:1). Патерсон, 28 (1:1). Бамба, 90 (2:1)«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Каннингем, Моррисон (Пелтиер, 70), Гюннарссон, Раллс (Рид, 76), Камараса, Патерсон, Харрис, Мерфи (Хойлетт, 72)«Брайтон энд Хоув»: Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Каяль, Стивенс, Марч (Биссума, 39), Кноккарт, Маррей (Андоне, 63), ИскиэрдоПредупреждения: Патерсон, 35. Каннингем, 71. Биссума, 90+5Удаление: Стивенс, 34

«Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм Юнайтед» 1:1

В игре 12-го тура «Хаддерсфилд» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» — 1:1.

На гол Алекса Притчарда на шестой минуте лондонцы ответили голом Фелипе Андерсона на 74-й минуте.

АПЛ. 12-й тур «Хаддерсфилд» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1 (1:0) Голы: Притчард, 6 (1:0). Фелипе Андерсон, 74 (1:1)«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен, Леве (Дурм, 46), Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Муй, Притчард (Мбенза, 72), Биллинг, Мунье (Л.Депуатр, 89)«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Сабалета (Фредерикс, 73), Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Райс, Обианг (Антонио, 64), Арнаутович, Снодграсс, Фелипе Андерсон, Диангана (Эрнандес, 46)Предупреждения: Снодграсс, 17. Йергенсен, 36

«Лестер Сити» — «Бёрнли» 0:0

Еще в одном матче отчетного тура «Лестер» на домашнем поле сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.

После 12 тура «Лестер» с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» располагается на 15-й строчке, имея в активе девять баллов.

АПЛ. 12-й тур «Лестер» — «Бернли» — 0:0 «Лестер»: Шмайхель, Эванс (Чаглар Сеюнджю, 90), Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Олбрайтон (Ихеаначо, 60), Менди, Ндиди, Варди, Геззаль, Грэй (Окадзаки, 84)«Бернли»: Харт, Ми, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Дефур (Хендрик, 55), Корк, Леннон, Воукс (Барнс, 73), Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 65)Предупреждения: Морган, 50. Ихеаначо, 76

«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» 2:1

В матче 12-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Борнмутом» — 2:1.

В составе победителей дубль в первом тайме оформил бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон, отличившийся на 7-й и 40-й минутах.

«Вишни» отквитали один мяч в компенсированное к первому тайму время — на шестой добавленной минуте отличился Хефферсон Лерма. Второй тайм прошел без забитых голов.

«Ньюкасл» с девятью очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на шестой строчке, имея в активе 20 очков.

АПЛ. 12-й тур «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» — 2:1 (2:1) Голы: Рондон, 7 (1:0). Рондон, 40 (2:0). Лерма, 45+6 (2:1)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Шер, Дамметт, Йедлин, Диаме (Атсу, 80), Ритчи (Хэйден, 74), Ки Сон Ен, Кенеди (Кларк, 78), Рондон, Перес«Борнмут»: Бегович, Смит (Дэниэлс, 30), Аке, С.Кук, Фрэнсис, Лерма (Гослинг, 46), Л.Кук, Брукс, Айб (Дефо, 82), Фрэйзер, УилсонПредупреждения: Шер, 45+5. Рондон, 90+3. Л.Кук, 90+3

«Саутгемптон» — «Уотфорд» 1:1

В другом матче 12-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» — 1:1.

У хозяев поля отличился Маноло Габбьядини (20-я минута), а у гостей — Хосе Холебас (82).

12-й тур «Саутгемптон» — «Уотфорд» — 1:1 (1:0) Голы: Габбьядини, 20 (1:0). Холевас, 82 (1:1)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Армстронг (Уорд-Проуз, 74), Хейбьерг, Лемина, Габбьядини, Редмонд (Обафеми, 90), Ингс (Остин, 40)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Перейра (Грэй, 68), Чалоба, Дукуре, Хьюз (Дини, 40), Деулофеу, СаксессПредупреждения: Бертранд, 38. Чалоба, 55. Седрик Суариш, 64. Деулофеу, 80. Хейбьерг, 88

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Ливерпуль» — «Фулхэм»

11 ноября, 15:00 мск

«Челси» — «Эвертон»

11 ноября, 17:15 мск

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»

11 ноября, 19:30 мск

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

11 ноября, 19:30 мск