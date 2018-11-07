«Валенсия» — «Янг Бойз»: счет матча 3:1, обзор голов

Испанскаяна своем поле победила швейцарский(3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы Н.

Фрагмент матча twitter.com/valenciacf 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет на 14-й минуте открыли хозяева. Солер получил классную передачу в штрафной соперника, полузащитник эффектно пробил с острого угла, но мяч угодил в штангу. Первый на добивании оказался Санти Мина, нападающий переправил сферу в пустые ворота.

Отыгрались гости на 38-й минуте. Быструю атаку организовали швейцарцы, Фасснахт выполнил передачу в штрафную на Рожера Ассале, нападающий спокойно принял мяч и точно пробил в дальний угол.

А на 42-й минуте «Валенсия» снова вышла вперед. Неспешно развивалась атака испанцев на правом фланге, Солер выполнил заброс в штрафную, где Санти Мина ушел от своего оппонента и точно пробил в касание.

На 56-й минуте быструю атаку организовали хозяева поля, Карлос Солер получил передачу на правом фланге, ушел от защитников, спокойно вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол.

«Янг Бойз» остались в меньшинстве на 77-й минуте. Секу Саного откровенно грубо играет в центре поля, полузащитник «Янг Бойз» с двух ног бросился на Коклена и получил красную карточку.

В другом матче группы Н туринский «Ювентус» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 23:00 мск.

Группа Н: 1. «Ювентус» — 9 очков (3 матча), 2. «Валенсия» — 5(4), 3. «МЮ» — 4 (3), 4. «Янг Бойз» — 1 (4).