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    Дубль Санти Мины помог «Валенсии» одолеть «Янг Бойз»

    «Валенсия» — «Янг Бойз»: счет матча 3:1, обзор голов

    Лига чемпионов Валенсия Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Испанская «Валенсия» на своем поле победила швейцарский «Янг Бойз» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы Н.

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    Счет на 14-й минуте открыли хозяева. Солер получил классную передачу в штрафной соперника, полузащитник эффектно пробил с острого угла, но мяч угодил в штангу. Первый на добивании оказался Санти Мина, нападающий переправил сферу в пустые ворота.

    Отыгрались гости на 38-й минуте. Быструю атаку организовали швейцарцы, Фасснахт выполнил передачу в штрафную на Рожера Ассале, нападающий спокойно принял мяч и точно пробил в дальний угол.

    А на 42-й минуте «Валенсия» снова вышла вперед. Неспешно развивалась атака испанцев на правом фланге, Солер выполнил заброс в штрафную, где Санти Мина ушел от своего оппонента и точно пробил в касание.

    На 56-й минуте быструю атаку организовали хозяева поля, Карлос Солер получил передачу на правом фланге, ушел от защитников, спокойно вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол.

    «Янг Бойз» остались в меньшинстве на 77-й минуте. Секу Саного откровенно грубо играет в центре поля, полузащитник «Янг Бойз» с двух ног бросился на Коклена и получил красную карточку.

    В другом матче группы Н туринский «Ювентус» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 23:00 мск.

    Группа Н: 1. «Ювентус» — 9 очков (3 матча), 2. «Валенсия» — 5(4), 3. «МЮ» — 4 (3), 4. «Янг Бойз» — 1 (4).

    Лига чемпионов. Группа H
    «Валенсия» (Испания) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 3:1 (2:1)
    Голы: Мина, 14 (1:0). Ассале, 37 (1:1). Мина, 42 (2:1). Солер, 56 (3:1). «Валенсия»: Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Кокелен, Кондогбья (Везу, 87), Солер, Родриго, Мина (Гамейро, 68), Гонсалу Гедеш (Торрес, 75)«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, фон Берген, Бенито, Мбабу, Саного, Соу, Фасснахт (Нсаме, 61), Лаупер, Оаро (Эбишер, 75), Ассале, Нгамале (Сулеймани, 46)Предупреждения: Нгамале, 18. Мина, 22. Хосе Гайя, 30. Мбабу, 35. Бенито, 38. Лаупер, 57. фон Берген, 68. Солер, 81Удаление: Саного, 77
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