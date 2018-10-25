«Стандард» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Стандарда» и «Краснодара» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы J пройдет в Льеже и начнется в 22:00 по московскому времени. Главный арбитр — Марко Гуида из Италии.

«Стандард»: Очоа, Агбо, Поконьоли, Фай, Каванда, Люиндама, Лайфис, Цимирот, Марин, Карсела-Гонсалес, Эмон.

Запасные: Жийе, Горе, Косанович, Орланду Са, Дженепо, Лестьенн, Бастьен.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра, Вандерсон, Классон, Ари.

Запасные: Сафонов, Фьоулусон, Куэва, Шишкин, Игнатьев, Стоцкий, Сулейманов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Стандарду». Коэффициент на его победу — 2.55, на успех «Краснодара» — 3.02, на ничью — 3.45. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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