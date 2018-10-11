Гильерме — в основе сборной России на матч со Швецией

Сборныеназвали составы на матч Лиги наций, который пройдет в Калининграде.

Россия: Гильерме, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, Ионов, Дзюба.

Запасные: Лунев, Шунин, Семенов, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Камболов, Кузяев, Ал. Миранчук, Заболотный, Полоз.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, С. Ларссон, Э. Форсберг, Г. Свенссон, Классон, Берг, Телин.

Запасные: Юнссон, Нордвельдт, М. Ольссон, Крафт, Папаяннопулос, К. Ольссон, Хильемарк, Рохден, Дурмаз, С. Андерссон, Гвидетти, Исхак.

Начало матча — в 22.45 мск. Главный арбитр — Лука Банти (Италия).

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0