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    Гильерме — в основе сборной России на матч со Швецией

    Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Швеции
    Сборные России и Швеции назвали составы на матч Лиги наций, который пройдет в Калининграде.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме
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    Россия: Гильерме, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, Ионов, Дзюба.

    Запасные: Лунев, Шунин, Семенов, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Камболов, Кузяев, Ал. Миранчук, Заболотный, Полоз.

    Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, С. Ларссон, Э. Форсберг, Г. Свенссон, Классон, Берг, Телин.

    Запасные: Юнссон, Нордвельдт, М. Ольссон, Крафт, Папаяннопулос, К. Ольссон, Хильемарк, Рохден, Дурмаз, С. Андерссон, Гвидетти, Исхак.

    Начало матча — в 22.45 мск. Главный арбитр — Лука Банти (Италия).

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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