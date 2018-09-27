Cемак: Возвращение Ригони в команду более чем реально

Главный тренерзаявил, что рад за полузащитника, который результативно начал сезон, перейдя вна правах аренды.

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«Очень рад, что Ригони забивает, что он счастлив. Это самое важное для футболиста. Это моя позиция. Если у кого-то есть сомнения, желание, возможность получать больше игровой практики, всегда нужно играть. Любому футболисту очень важно играть. Некоторые футболисты попадают в сложную ситуацию из-за лимита или других каких-то вопросов. Иногда невозможно отпустить.

Но если у Ригони есть возможность поехать в более сильный чемпионат, играть чаще, проявить себя, это замечательно. Это актив клуба. Чем лучше будут играть Ригони, Полоз, тем лучше для "Зенита". Возвращение в команду более чем реально», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Россию 24». 0