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    Cемак: Возвращение Ригони в команду более чем реально

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что рад за полузащитника Эмилиано Ригони, который результативно начал сезон, перейдя в «Аталанту» на правах аренды.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Очень рад, что Ригони забивает, что он счастлив. Это самое важное для футболиста. Это моя позиция. Если у кого-то есть сомнения, желание, возможность получать больше игровой практики, всегда нужно играть. Любому футболисту очень важно играть. Некоторые футболисты попадают в сложную ситуацию из-за лимита или других каких-то вопросов. Иногда невозможно отпустить.

    Но если у Ригони есть возможность поехать в более сильный чемпионат, играть чаще, проявить себя, это замечательно. Это актив клуба. Чем лучше будут играть Ригони, Полоз, тем лучше для "Зенита". Возвращение в команду более чем реально», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Россию 24». 0

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