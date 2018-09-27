«Барселона» продлила контракт с полузащитником

Серхио Бускетс и Жозеп Мария Бартомеу
fcbarcelona.com
Новое соглашение «сине-гранатовых» с 30-летним футболистом рассчитано до лета 2023 года.
Опция о выкупе контракта хавбека теперь может быть активирована за 500 миллионов евро.
Бускетс является воспитанником академии «Барселоны», за первую команду выступает с 2008 года. Всего он провел 490 матчей и забил 13 голов.
Вместе с клубом Серхио выиграл семь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира. 0