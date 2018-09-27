ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жерар Пике допустил фатальную ошибкуАутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемы
  • 15:48
    • СМИ: ЧМ-2023 по хоккею пройдет в России
  • 15:21
    • «Барселона» продлила контракт с полузащитником
  • 15:13
    • УЕФА анонсировал введение VAR в Лиге чемпионов
  • 13:08
    • Шипулин готов пропустить первые этапы Кубка мира ради подготовки к ЧМ-2019
  • 11:50
    • Потапова стала полуфиналисткой турнира в Ташкенте
    Все новости спорта

    «Барселона» продлила контракт с полузащитником

    Барселона Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    «Барселона» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Серхио Бускетсом.

    Серхио Бускетс и Жозеп Мария Бартомеу
    Серхио Бускетс и Жозеп Мария Бартомеу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Новое соглашение «сине-гранатовых» с 30-летним футболистом рассчитано до лета 2023 года.

    Опция о выкупе контракта хавбека теперь может быть активирована за 500 миллионов евро.

    Бускетс является воспитанником академии «Барселоны», за первую команду выступает с 2008 года. Всего он провел 490 матчей и забил 13 голов.

    Вместе с клубом Серхио выиграл семь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Модрич сместил с трона Месси и Роналду. Хорват — лучший футболист мира 2018 года
  • 25/09/2018 в 15:08
    •
  • Прогноз
  • «Герта» — «Бавария»
  • 2.85
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что покажет финалист Кубка России на фоне представителя Лиги Европы?
  • «Авангард» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Металлург» и «Динамо Москва» должны начать поединок осторожно
  • «Металлург» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Выбьет ли лидер ФНЛ аутсайдера элиты?
  • «Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Монако» семь матчей не знает побед Футбол «Монако» переживает плановый кризисЧто случилось с командой? Вчера в 23:320
  • 08:47
    • Дзюба: В полуфинале ЧМ-2018 мы бы обыграли англичан
  • 08:30
    • «Барселона» и «Реал» впервые за три года проиграли в один день
  • 15:37
    • Прядкин ждет разрешения от международных органов на введение VAR
    Футболисты «Барселоны» Футбол Примера. «Барселона» проиграла «Леганесу», «Севилья» разгромила «Реал»Подробности матчей шестого тура чемпионата Испании 01:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Визит «Милана» в Эмполи, «Краснодар» против финалиста Кубка России
  • 4.21
    •
  • 13:22
    • Павлюченкова прекратила борьбу на турнире в Ухане
  • 10:57
    • Ари: Желания играть за сборную России стало еще больше
  • 10:45
    • «Сибирь» отказалась от Лисина
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с ПогбаСитуация в «Манчестер Юнайтед» с каждой игрой становится только сложнее Вчера в 14:560
  • 10:13
    • Батшуайи установил уникальный рекорд четырех чемпионатов
  • 09:58
    • Российский вратарь Рудаков стал чемпионом Финляндии
  • 00:53
    • «Севилья» одержала крупную победу над «Реалом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие