«Барселона» продлила контракт с полузащитником

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником

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Новое соглашение «сине-гранатовых» с 30-летним футболистом рассчитано до лета 2023 года.

Опция о выкупе контракта хавбека теперь может быть активирована за 500 миллионов евро.

Бускетс является воспитанником академии «Барселоны», за первую команду выступает с 2008 года. Всего он провел 490 матчей и забил 13 голов.

Вместе с клубом Серхио выиграл семь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира. 0