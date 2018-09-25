Черчесов занял 9-е место в голосовании за лучшего тренера года

Станислав Черчесов
fifa.com
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, ставший обладателем награды, набрал 30,52% голосов, обойдя бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана (25,74%) и тренера сборной Хорватии Златко Далича (11,81%).
В тройку не вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 11,46%), Юрген Клопп («Ливерпуль», 7,18%), Диего Симеоне («Атлетико», 3,23%), Роберто Мартинес (сборная Бельгии, 2,61%) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 2,39%).
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял 9-е место (2,14%). Российский специалист опередил рулевого национальной команды Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,35%). 0