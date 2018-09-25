Черчесов занял 9-е место в голосовании за лучшего тренера года

«Оренбург» не испытает проблем на Алтае «Динамо» Барнаул — «Оренбург». Прогноз и ставки 1.75

Одержит ли «Автомобилист» в игре с «Локомотивом» свою 10-ю победу в сезоне? «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки 2.04