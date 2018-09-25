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    Черчесов занял 9-е место в голосовании за лучшего тренера года

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    ФИФА опубликовала итоги голосования за лучшего тренера 2018 года по версии организации.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, ставший обладателем награды, набрал 30,52% голосов, обойдя бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана (25,74%) и тренера сборной Хорватии Златко Далича (11,81%).

    В тройку не вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 11,46%), Юрген Клопп («Ливерпуль», 7,18%), Диего Симеоне («Атлетико», 3,23%), Роберто Мартинес (сборная Бельгии, 2,61%) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 2,39%).

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял 9-е место (2,14%). Российский специалист опередил рулевого национальной команды Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,35%). 0

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