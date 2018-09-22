Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 5-го тура испанской Примеры.

Единственный мяч был забит на 41-й минуте и засчитан после просмотра видеоповтора. Быстрая атака «Реала» с пасом Модрича на левый край штрафной, Марко Асенсио мяч первым касанием принял, а вторым пробил точно в дальний нижний угол ворот.

«Реал» с 13 очками возглавляет таблицу, на 1 очко опережая «Барселону», которой еще предстоит провести свой матч. «Эспаньол» с 7 очками на 6-м месте.