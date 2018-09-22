Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 41-й минуте и засчитан после просмотра видеоповтора. Быстрая атака «Реала» с пасом Модрича на левый край штрафной, Марко Асенсио мяч первым касанием принял, а вторым пробил точно в дальний нижний угол ворот.
«Реал» с 13 очками возглавляет таблицу, на 1 очко опережая «Барселону», которой еще предстоит провести свой матч. «Эспаньол» с 7 очками на 6-м месте.
Примера. 5-й тур
«Реал» — «Эспаньол» — 1:0 (1:0)
Гол: Асенсио, 41«Реал»: Куртуа, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Начо, Модрич, Каземиру, Себальос (Васкес, 63), Иско (Льоренте, 79), Бензема (Диас, 60), Асенсио«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Вила, Перес (Серхио Гарсия, 70), Гранеро, Рока, Дардер (Виктор Санчес, 55), Пьятти (Леу Баптистан, 55), Борха ИглесиасПредупреждения: Начо, 6. Рока, 26. Хави Лопес, 45+2. Каземиру, 77