Семин: Давлением трибун нашу команду не удивить

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

    Юрий Сёмин
    Юрий Сёмин
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    «Смолова нет, но игра будет. Когда не играет сильный футболист, это всегда проблема. Но у нас есть игроки, которые могут его заменить. Ничего особенного — типичная ситуация для футбола.

    В команде собраны опытные футболисты, которые поиграли в разных чемпионатах, в сборных, на международных турнирах. Их давлением не удивишь. Мне наоборот нравится, когда болельщики поддерживают свою команду. Получаются хорошие противостояния.

    Мы периодически видимся с Фатихом Теримом на различных футбольных мероприятиях. Я восхищаюсь его талантом. Это один из лучших тренеров Европы, который по сей день добивается успеха. Пожелаю ему крепкого здоровья.

    После жеребьевки руководители всех четырех клубов были довольны. Я тоже. Каждая команда имеет шанс пройти дальше.

    Вероятность, что "Локомотив" сыграет в три защитника, есть. Хеведес тренируется в общей группе. Мы на него надеемся. С составом определимся завтра.

    Фарфан отыграл один тайм против "Динамо", после этого прошло три дня. Он, как и Хеведес, готовился в общей группе», — приводит слова тренера пресс-служба «Локомотива». 0

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