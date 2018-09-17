Семин: Давлением трибун нашу команду не удивить

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

«Смолова нет, но игра будет. Когда не играет сильный футболист, это всегда проблема. Но у нас есть игроки, которые могут его заменить. Ничего особенного — типичная ситуация для футбола.

В команде собраны опытные футболисты, которые поиграли в разных чемпионатах, в сборных, на международных турнирах. Их давлением не удивишь. Мне наоборот нравится, когда болельщики поддерживают свою команду. Получаются хорошие противостояния.

Мы периодически видимся с Фатихом Теримом на различных футбольных мероприятиях. Я восхищаюсь его талантом. Это один из лучших тренеров Европы, который по сей день добивается успеха. Пожелаю ему крепкого здоровья.

После жеребьевки руководители всех четырех клубов были довольны. Я тоже. Каждая команда имеет шанс пройти дальше.

Вероятность, что "Локомотив" сыграет в три защитника, есть. Хеведес тренируется в общей группе. Мы на него надеемся. С составом определимся завтра.

Фарфан отыграл один тайм против "Динамо", после этого прошло три дня. Он, как и Хеведес, готовился в общей группе», — приводит слова тренера пресс-служба «Локомотива». 0