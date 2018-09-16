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    Алаев надеется на возвращение «Ротора» в элиту российского футбола

    РФС Ротор ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев в ходе визита в Волгоградскую область выразил надежду, что «Ротор» в ближайшем будущем пробьется в РПЛ.

    Александр Алаев (слева)
    Александр Алаев (слева)
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    «Трудно переоценить важность таких визитов и встреч. Волгоград — один из тех городов, который благодаря чемпионату мира получил новый, современный стадион.

    Для нас очень важно, чтобы минувший турнир дал дополнительный толчок для возвращения волгоградского футбола на былые позиции. Количество болельщиков на трибунах на субботнем матче — наглядное подтверждение, что мы на правильном пути.

    Очень надеюсь на возвращение "Ротора" в элиту российского футбола. Уверен, оно скоро произойдет, ведь местные власти делают немало для развития футбола в регионе», — приводит слова Алаева официальный сайт РФС. 0

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