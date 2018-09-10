Турция вырвала победу у Швеции в матче Лиги наций

проиграла национальной(3:2) в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги наций.

Голами в составе шведской сборной отметились нападающий Исаак Телин и полузащитник Виктор Классон, выступающий также в составе «Краснодара».

За сборную Турции голы забили хавбек Хакан Чалханоглу и полузащитник Эмре Акбаба, оформивший дубль в концовке встречи.

Соперником команд по группе является сборная России. Команда Станислава Черчесова занимает первое место в турнирной таблице группы с тремя очками в активе, турецкая команда идёт на втором месте (3), а сборная Швеции замыкает список (0).

11 октября Россия сыграет дома со Швецией, три дня спустя — также дома с Турцией, а 20 ноября — со Швецией на выезде.