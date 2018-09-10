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    Турция вырвала победу у Швеции в матче Лиги наций

    Лига наций Сборная Швеции Сборная Турции
    Сборная Швеции проиграла национальной команде Турции (3:2) в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги наций.

    Швеция — Турция
    Швеция — Турция
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    Голами в составе шведской сборной отметились нападающий Исаак Телин и полузащитник Виктор Классон, выступающий также в составе «Краснодара».

    За сборную Турции голы забили хавбек Хакан Чалханоглу и полузащитник Эмре Акбаба, оформивший дубль в концовке встречи.

    Соперником команд по группе является сборная России. Команда Станислава Черчесова занимает первое место в турнирной таблице группы с тремя очками в активе, турецкая команда идёт на втором месте (3), а сборная Швеции замыкает список (0).

    11 октября Россия сыграет дома со Швецией, три дня спустя — также дома с Турцией, а 20 ноября — со Швецией на выезде.

    Лига наций B. Группа 2
    Швеция — Турция — 2:3 (1:0)
    Голы: Телин, 35 (1:0). Классон, 49 (2:0). Хакан Чалханоглу, 51 (2:1). Эмре Акбаба, 88 (2:2). Эмре Акбаба, 90+2 (2:3)Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 78), Янссон, Аугустинссон, Линделеф, Себ.Ларссон, Экдаль (Хильемарк, 56), Дурмаз (Роден, 71), Классон, Берг, ТелинТурция: Синан Болат, Эмер Байрам, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мехмет Топал (Эмре Акбаба, 62), Огузхан Езякуп, Хакан Чалханоглу (Юнус Малли, 86), Окай Йокушлу, Дженгиз Юндер (Сердар Гюрлер, 77), Дженк
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