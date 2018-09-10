Манчини: Португалия и без Роналду является хорошей командой

Главный тренер сборнойподелился ожиданиями от матча с национальной командойв рамках Лиги наций.

«Португалия — действующий чемпион Европы. Да, они сильнее с Криштиану Роналду в составе, но и без него это очень хорошая команда с большим числом техничных футболистов.

Когда Роналду закончит карьеру, надеюсь, это произойдет как можно в более далеком будущем, им нужно будет что-то придумывать, поэтому для них это хороший шанс — сыграть без Роналду. При этом, повторюсь, Португалия и без Роналду — отличная команда», — цитирует Манчини Goal.

Португальцы будут играть без своего лидера Криштиану Роналду, который попросил не вызывать его на этот поединок.

Матч Португалия — Италия состоится 10 сентября и начнется в 21:45 по мск. 0