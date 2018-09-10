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    Манчини: Португалия и без Роналду является хорошей командой

    Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Италии Футбол Италии
    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с национальной командой Португалии в рамках Лиги наций.

    Роберто Манчини
    Роберто Манчини
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    «Португалия — действующий чемпион Европы. Да, они сильнее с Криштиану Роналду в составе, но и без него это очень хорошая команда с большим числом техничных футболистов.

    Когда Роналду закончит карьеру, надеюсь, это произойдет как можно в более далеком будущем, им нужно будет что-то придумывать, поэтому для них это хороший шанс — сыграть без Роналду. При этом, повторюсь, Португалия и без Роналду — отличная команда», — цитирует Манчини Goal.

    Португальцы будут играть без своего лидера Криштиану Роналду, который попросил не вызывать его на этот поединок.

    Матч Португалия — Италия состоится 10 сентября и начнется в 21:45 по мск. 0

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