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    Сёмин: У Смолова ушиб коленного сустава, ему сделают МРТ

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин по окончании матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) рассказал о травме форварда Фёдора Смолова.

    Фёдор Смолов
    Фёдор Смолов
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    Нападающий получил повреждение во втором тайме и покинул поле.

    «Чьей инициативой является подписание Смолова — моей или руководства? Это наше внутреннее дело, о котором необязательно говорить. Инициатива всех. Раз игрок пришёл, это наш игрок.

    Смолов — очень хороший футболист. Он уже оказывает большую помощь, так как у нас в атаке не такое большое количество игроков, а у "Локо" есть три турнира. Переход всегда очень сложен.

    Форварда оценивают по голам, но Фёдора поменяли по одной причине: он получил микротравму и не мог дальше продолжить матч. День пройдёт, и ему сделают МРТ.

    У него ушиб коленного сустава, а это всегда проблематично», — передаёт слова Сёмина «Чемпионат». 0

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