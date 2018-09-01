Сёмин: У Смолова ушиб коленного сустава, ему сделают МРТ

Главный тренер «Локомотива»по окончании матча 6-го тура РПЛ с(1:2) рассказал о травме форварда

Нападающий получил повреждение во втором тайме и покинул поле.

«Чьей инициативой является подписание Смолова — моей или руководства? Это наше внутреннее дело, о котором необязательно говорить. Инициатива всех. Раз игрок пришёл, это наш игрок.

Смолов — очень хороший футболист. Он уже оказывает большую помощь, так как у нас в атаке не такое большое количество игроков, а у "Локо" есть три турнира. Переход всегда очень сложен.

Форварда оценивают по голам, но Фёдора поменяли по одной причине: он получил микротравму и не мог дальше продолжить матч. День пройдёт, и ему сделают МРТ.

У него ушиб коленного сустава, а это всегда проблематично», — передаёт слова Сёмина «Чемпионат». 0