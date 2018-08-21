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    • Егоров призвал «Краснодар» не искать черную кошку в темной комнате
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    Егоров призвал «Краснодар» не искать черную кошку в темной комнате

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    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал недовольство руководства и футболистов «Краснодара» работой судьи Сергея Лапочкина в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Александр Егоров
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    По итогам встречи, «горожане» смонтировали видео спорных эпизодов из системы VAR.

    «Понимаю, что Ари сейчас грозит огромная дисквалификация, и громоотводом пытаются сделать арбитров. Никто не сказал, что он ведет себя по-хамски, мог нанести травму игроку, зациклившись на судье. В футболе играют, а не дерутся.

    Может, кто-то перепутал футбол и октагон? Почему Ари так себя ведет? Это уже не первый случай. Он сказал про то, что московским командам помогают. Пусть московские команды зададут ему вопрос, что он имел в виду и что он знает.

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    • Я понимаю эмоции руководителей "Краснодара" и желание защитить свой клуб, но призываю не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Я полностью доверяю Лапочкину. По большому счету больших претензий к нему по этой игре нет.

    Мы не роботы. Даже VAR не панацея, человеческий фактор всегда был, есть и будет. У меня есть к арбитру вопросы, но это несущественные ошибки, которые ни к чему криминальному не привели», — приводит слова Егорова «Чемпионат». 1

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