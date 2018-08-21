Егоров призвал «Краснодар» не искать черную кошку в темной комнате

По итогам встречи, «горожане» смонтировали видео спорных эпизодов из системы VAR.
«Понимаю, что Ари сейчас грозит огромная дисквалификация, и громоотводом пытаются сделать арбитров. Никто не сказал, что он ведет себя по-хамски, мог нанести травму игроку, зациклившись на судье. В футболе играют, а не дерутся.
Может, кто-то перепутал футбол и октагон? Почему Ари так себя ведет? Это уже не первый случай. Он сказал про то, что московским командам помогают. Пусть московские команды зададут ему вопрос, что он имел в виду и что он знает.
Я понимаю эмоции руководителей "Краснодара" и желание защитить свой клуб, но призываю не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Я полностью доверяю Лапочкину. По большому счету больших претензий к нему по этой игре нет.
Мы не роботы. Даже VAR не панацея, человеческий фактор всегда был, есть и будет. У меня есть к арбитру вопросы, но это несущественные ошибки, которые ни к чему криминальному не привели», — приводит слова Егорова «Чемпионат». 1