ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио Сарри и Унаи Эмери«Челси» — «Арсенал». Хаос и классика
  • 20:29
    • «Ростов» и «Енисей» огласили составы
  • 19:58
    • «МЮ» проиграл «Брайтону» на выезде
  • 19:19
    • Ари: Судейство в матче со «Спартаком» — позор для российского футбола
  • 18:25
    • Крыховяк принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:10
    • «Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы
    Все новости спорта

    Ари: Судейство в матче со «Спартаком» — позор для российского футбола

    Краснодар Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Форвард «Краснодара» Ари раскритиковал работу арбитров в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:1).

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «К сожалению, судейство нуждается в улучшении. В нашу пользу должны были назначить два пенальти.

    Я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде за отличный матч. К сожалению, это позор для российского футбола», — написал Ари на своей странице в «Инстаграме».

  • «Краснодар» играл лучше, но удача была на стороне «Спартака»
  • Реакция спортивных СМИ на победу красно-белых в Краснодаре
  • Сегодня

    • Напомним, Ари был удалён с поля в конце встречи за удар головой защитника красно-белых Самуэля Жиго, после того как арбитр Сергей Лапочкин не назначил пенальти за фол Квинси Промеса на Ари в штрафной.

    После матча бразилец, недавно получивший российский паспорт, заявил, что «судьи всегда помогают московским командам».

    «Краснодар», набрав 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице первенства России. В следующем туре «быки» на выезде сыграют с «Оренбургом».

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Смолов может оказаться в «Локо». Кому и зачем это надо?
  • 07/08/2018 в 20:44
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Енисей»
  • 1,68
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Севилья» выиграет в Мадриде
  • «Райо Вальекано» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 4,33
    •
  • Что принесет встреча Карпина и Аленичева?
  • «Ростов» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
  • «Реал» реабилитируется за неудачу в Суперкубке УЕФА
  • «Реал» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 4,00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» Футбол «Краснодар» играл лучше, но удача была на стороне «Спартака»Реакция спортивных СМИ на победу красно-белых в Краснодаре 02:060
  • 17:55
    • Экс-тренер «МЮ» может возглавить сборную США
  • 17:43
    • «Уотфорд» одержал вторую подряд победу в АПЛ
  • 16:57
    • Агент: ЦСКА не продвинулся в переговорах по трансферу исландского хавбека
    Новая встреча Месси и Рамоса может состояться в США Футбол Первый кирпичик в фундамент футбольной СуперлигиГрядет революция в футболе? Вчера в 23:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» продолжит побеждать
  • 3,48
    •
  • 20:08
    • «Бордо» уступил «Тулузе»
  • 19:43
    • Геркус: Скоро Смолов начнет забивать, мы в это верим
  • 19:34
    • Галиулин: В «Тосно» гробовая тишина, будто нам никто ничего не должен
    Маурисио Почеттино Футбол «Шпорам» на заметку: 3 команды, которые «делали ветер» почти без трансферовДве почти и одна — без трансферов Вчера в 15:240
  • 16:40
    • «Динамо» разгромило «Уфу» в молодежном первенстве
  • 16:25
    • Защитник ЦСКА пропустит две недели
  • 13:43
    • Евсеев возглавит клуб ФНЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие