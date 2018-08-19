Ари: Судейство в матче со «Спартаком» — позор для российского футбола

Форвард «Краснодара»раскритиковал работу арбитров в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским(0:1).

«К сожалению, судейство нуждается в улучшении. В нашу пользу должны были назначить два пенальти.

Я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде за отличный матч. К сожалению, это позор для российского футбола», — написал Ари на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Ари был удалён с поля в конце встречи за удар головой защитника красно-белых Самуэля Жиго, после того как арбитр Сергей Лапочкин не назначил пенальти за фол Квинси Промеса на Ари в штрафной.

После матча бразилец, недавно получивший российский паспорт, заявил, что «судьи всегда помогают московским командам».

«Краснодар», набрав 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице первенства России. В следующем туре «быки» на выезде сыграют с «Оренбургом».

0