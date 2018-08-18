Ари: Все знают, что судьи всегда помогают московским командам

Форвардсказал, что нападающийфолил на нем в штрафной площади во время матча 4-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» — «Спартак» (0:1).

Напомним, что в компенсированное время Ари картинно упал в штрафной красно-белых, а затем поднялся и на глазах арбитра боднул защитника Жиго, получив прямую красную карточку.

«Это был очень важный матч для нас, так как он был первым в сезоне на домашнем стадионе. Обидно проигрывать.

Эпизод с моим удалением? Все знают, что судьи всегда помогают московским командам.

Сначала "Спартак" сыграл рукой в своей штрафной, а в моменте со мной был чистый пенальти.

Промес наступил мне на ногу. Сложно играть при таких судьях», — сказал Ари изданию «Спорт-Экспресс». 0