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    «Милан» объявил о переходе двух футболистов

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    «Милан» объявил о трансферах Диего Лаксальта из «Дженоа» и Самуэля Кастильехо из «Вильярреала», информирует пресс-служба «россонери».

    Самуэль Кастильехо и Диего Лаксальт
    Самуэль Кастильехо и Диего Лаксальт
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    Оба трансфера совершены на постоянной основе. В сделку были включены нападающие Джанлука Лападула и Карлос Бакка, которые продолжат карьеру в «Дженоа» и «Вильярреале» соответственно.

    В прошлом сезоне 25-летний Лаксальт провел в Серии А 32 матча, забил три гола и отдал три голевых передачи. Напомним, что ним интересовался «Зенит», однако российский клуб не сумел договориться с «Дженоа» о сумме трансфера.

    23-летний Кастильехо провел в Примере 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. 0

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