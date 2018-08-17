«Милан» объявил о переходе двух футболистов

объявил о трансферахизиз, информирует пресс-служба «россонери».

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Оба трансфера совершены на постоянной основе. В сделку были включены нападающие Джанлука Лападула и Карлос Бакка, которые продолжат карьеру в «Дженоа» и «Вильярреале» соответственно.

В прошлом сезоне 25-летний Лаксальт провел в Серии А 32 матча, забил три гола и отдал три голевых передачи. Напомним, что ним интересовался «Зенит», однако российский клуб не сумел договориться с «Дженоа» о сумме трансфера.

23-летний Кастильехо провел в Примере 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. 0