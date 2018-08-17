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    «Ювентус» объявил об уходе полузащитника, игравшего в клубе 25 лет

    Ювентус Серия A Футбол Италии Трансферы Календарь Серии А
    «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио.

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    32-летний футболист является воспитанником туринского клуба, в котором он в общей сложности провел 25 лет.

    К академии «бьянконери» итальянец присоединился в 1993 году. В сезонах 2004/05 и 2005/06 он начал привлекаться к тренировкам с первой командой.

    Маркизио дебютировал за основу «Ювентуса» в августе 2006 года в Кубке Италии. Всего он провел за команду 389 матчей и забил 37 мячей.

    «Я не могу насмотреться на эту фотографию и на эти полосы, на которых я написал свою историю как человек и как игрок.

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    • Я влюблен в эту футболку так сильно, что, несмотря ни на что, уверен, что в первую очередь важны интересы команды. Всегда. И в такой тяжелый день я крепко убежден в этом принципе.

    Вы являетесь самой прекрасной частью этой невероятной истории, поэтому в скором времени мы сможем попрощаться в более особенной обстановке. В конце концов, 8 — это не что иное, как бесконечность, смотрящая вверх», — написал Маркизио на своей странице в Instagram.

    Ранее появилась информация, что в услугах хавбека заинтересованы «Монако» и «Ницца». 0

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