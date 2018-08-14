Киевское «Динамо» прошло «Славию» в Лиге чемпионов

Беньямин Вербич
«Динамо»
Хозяева открыли счет на 11-й минуте. Цыганков со штрафного удара мягко закинул мяч в штрафную гостей, а Беньямин Вербич в падении ногой протолкнул игровой снаряд в ворота.
А на 74-й минуте Цыганков протащил мяч с центра поля, далее отдал передачу между двух защитников на ход Артему Беседину, который в ближнем бою переиграл вратаря.
Напомним, что первый матч закончился вничью 1:1. По сумме двух матчей киевляне вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Соперником динамовцев будет победитель пары «Стандард» (Бельгия)/«Аякс» (Нидерланды). Игры этой стадии пройдут 21-22 августа и 28-29 августа. 0