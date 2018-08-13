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    «Зенит» в Лиге Европы рассудят бельгийцы, «Уфу» — австрийцы

    Лига Европы Зенит Уфа Футбол России
    УЕФА назначил арбитров на ответные матчи «Зенита» и «Уфы» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

    Себастьен Дельферьер
    Себастьен Дельферьер
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    Матч «Зенит» — «Динамо» Минск будет судить бельгийская бригада арбитров. Главный судья — Себастьен Дельферьер, ассистенты на линиях — Ив де Нев и Йо де Вейрдт, резервный — Вим Смет.

    Встречу «Прогреcс» — «Уфа» рассудят австрийцы во главе с Мануэлем Шюттенгрубером. Помогать ему будут Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Четвертый арбитр — Дитер Мукенхаммер.

    Напомним, «Зенит» в первом матче проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:4, а «Уфа» обыграла «Прогреcс» со счетом 2:1.

    Ответные поединки пройдут 16 августа. 0

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