Промес отреагировал на критику фанатов «Спартака»

Полузащитник «Спартака»заявил, что получил множество сообщений с критикой в социальных сетях.

На своей странице в Instagram голландец показал скриншоты с некоторыми сообщениями.

Содержание сообщений болельщиков «Спартака» было приблизительно следующим: «ты — позор», «убирайся из команды», «спасибо, но пока».

Сам же Промес у себя на странице поблагодарил «настоящих болельщиков» за поддержку.

Накануне «Спартак» проиграл ПАОКу (2:3) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голландец вышел на поле с капитанской повязкой, отыграл всю встречу, не забив пенальти на 71-й минуте.

Ответный матч состоится в Москве 14 августа. Начало встречи — в 20:30 мск. 0