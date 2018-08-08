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    «Спартак» уступил ПАОКу на выезде, ведя в счете 2:0

    ПАОК — «Спартак» 3:2 обзор матча

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    Греческий ПАОК обыграл московский «Спартак» в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в Салониках.

    «Спартак» не удержал внушительное преимущество
    «Спартак» не удержал внушительное преимущество
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    Россияне активно начали поединок и диктовали условия на поле, что привело к двум забитым мячам за 17 минут игры.

    Сначала Зобнин провел по флангу, отдал пас, а Луис Адриано пропустил мяч на Попова, который пробил точно в угол ворот. Затем Ещенко навесил в штрафную, Луис Адриано скинул мяч на Промеса, а голландец мощно пробил — 2:0.

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    • Греки сумели переломить ход встречи и сократили отставание на 29-й минуте, когда Прийович реализовал пенальти за игру рукой Зобнина. На 37-й минуте хозяева счет сравняли: Матос прострелил в штрафную «Спартака», а Лимниос опередил защитника.

    Перед перерывом Матос получил пас на правом фланге, совершил прострел, а Максименко не зафиксировал мяч, в результате чего Пелькас на добивании поразил пустые ворота российской команды.

    Во втором тайме москвичи старались идти вперед и имели реальный шанс забить, когда арбитр назначил пенальти за фол Хачериди на Луисе Адриано. К точке подошел Промес, но переиграть голкипера не удалось.

    Ответный матч пройдет в Москве 14 августа на стадионе «Открытие Арена».

    Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации
    ПАОК — «Спартак» Москва — 3:2 (3:2)
    Голы: 0:1 — 7 Попов, 0:2 — 17 Промес, 1:2 — 29, пенальти Прийович, 2:2 — 37 Лимниос, 3:2 — 44 ПелкасПАОК: Пасхалакис, Варела, Креспо, Лео Матос, Хачериди, Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Эль-Каддури (Уарда, 61), Прийович, Лимниос (Лео Жаба, 79)«Спартак»: Максименко, Боккетти (Рассказов, 90), Жиго, Ещенко, Комбаров, Попов (Тимофеев, 64), Фернандо, Ломовицкий, Зобнин, Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 77)Предупреждения: Жиго (19), Зобнин (39), Эль-Каддури (58), Хачериди (69), Ломовицкий (72), Маурисио (77), Фернандо (83)
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