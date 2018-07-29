Сборная Португалии — победитель молодежного ЧЕ-2018

Фрагмент матча
uefa.com
В финальном матче португальцы одержали в дополнительное время над командой Италии — 4:3 ДВ.
В составе португальцев дублем отметился Жоау Филипе, а ещё по голу забили Франсиску Тринкан и Педру Коррейя.
За Италию дубль оформил Мойзе Кин, а ещё одним точным ударом отметился Джанлука Скамакка.
В полуфинале турнира сборная Италии обыграла Францию со счётом 2:0, а Португалия разгромила Украину (5:0).
Евро-2018 (U-19). Финал
Италия U-19 — Португалия U-19 3:4 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы: 0:1 — 45 Жоау Филипе, 0:2 — 72 Франсишку Тринкау, 1:2 — 75 Кин, 2:2 — 76 Кин, 2:3 — 104 Жоау Филипе, 3:3 — 107 Скамакка, 3:4 — 109 PedroИталия U-19 : Плиццари, Трипальделли (Кандела, 65), Бетелла, Белланова, Дзанандреа, Фраттези, Тонали (Маркуччи, 92), Дзаньоло, Мелегони (Капоне, 59), Пинамонти (Кин, 46), СкамаккаПортугалия U-19 : Жоау Виржиния, Henrique, Рубен Винагре, Тьерри Коррейя, Франсишку Тринкау (Pedro, 101), Флорентину, Correia, Кина (Нуну Сантуш, 90), Carmo, Жоау Филипе (Моура, 120), Жозе Гомеш (Джу, 83)Предупреждения: Дзаньоло (67), Жозе Гомеш (71), Черофолини (76), Кин (76), Дзанандреа (79), Тонали (90), Жоау Филипе (105), Фраттези (115), Нуну Сантуш (115)