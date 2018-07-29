Сборная Португалии — победитель молодежного ЧЕ-2018

стала победителем чемпионата Европы–2018 U19, который прошел в Финляндии.

Фрагмент матча uefa.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В финальном матче португальцы одержали в дополнительное время над командой Италии — 4:3 ДВ.

В составе португальцев дублем отметился Жоау Филипе, а ещё по голу забили Франсиску Тринкан и Педру Коррейя.

За Италию дубль оформил Мойзе Кин, а ещё одним точным ударом отметился Джанлука Скамакка.

В полуфинале турнира сборная Италии обыграла Францию со счётом 2:0, а Португалия разгромила Украину (5:0).