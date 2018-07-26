Шакири: Надеюсь, что «Ливерпулю» наконец удастся выиграть трофеи

Полузащитники сборнойподелился надеждами, что следующий сезон принесет его новому клубу трофеи.

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«Надеюсь, мне удастся повторить это достижение, поскольку я знаю, каково это — выигрывать Лигу чемпионов. Это великолепно, и думаю, нам это по силам. У нас качественный состав, особенно учитывая новых игроков. С нетерпением жду нового сезона и надеюсь, что нам наконец удастся выиграть трофеи.

Думаю, самое важное — добиваться успеха, а для этого нужно выигрывать трофеи. Надеюсь, скоро мы сделаем это», — цитирует Шакири Sky Sports.

Напомним, Шакири перешел в «Ливерпуль» этим летом из «Сток Сити».

В сезоне 2017/2018 швейцарец провел 36 матчей в АПЛ в составе «Сток Сити», забив восемь голов и отдав семь результативных передач. 0