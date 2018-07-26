Сборная Японии объявила имя нового главного тренера

Новым главном тренером сборной Японии назначен наставник молодежной национальной команды, информирует Японская футбольная ассоциация.

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Ранее также сообщалось, что 49-летний Мориясу не будет покидать свой нынешний пост и фактически будет совмещать тренерскую работу с двумя командами.

Мориясу начал тренерскую карьеру в 2004 году, а с 2012 по 2017 год работал в японском клубе «Санфречче Хиросима», после чего стал работать с японской «молодёжкой».

Незадолго до начала чемпионата мира — 2018 Японская футбольная ассоциация уволила наставника сборной Вахида Халилходжича. На мундиале японскую сборную возглавлял Акиро Нисино. Под его руководством японцам удалось выйти в 1/8 финала турнира, где они уступили сборной Бельгии со счётом 2:3. 0