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    Сборная Японии объявила имя нового главного тренера

    Трансферы Сборная Японии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Новым главном тренером сборной Японии назначен наставник молодежной национальной команды Хадзимэ Мориясу, информирует Японская футбольная ассоциация.

    Хадзимэ Мориясу
    Хадзимэ Мориясу
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    Ранее также сообщалось, что 49-летний Мориясу не будет покидать свой нынешний пост и фактически будет совмещать тренерскую работу с двумя командами.

  • Сборная Японии определилась с главным тренером
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    • Мориясу начал тренерскую карьеру в 2004 году, а с 2012 по 2017 год работал в японском клубе «Санфречче Хиросима», после чего стал работать с японской «молодёжкой».

    Незадолго до начала чемпионата мира — 2018 Японская футбольная ассоциация уволила наставника сборной Вахида Халилходжича. На мундиале японскую сборную возглавлял Акиро Нисино. Под его руководством японцам удалось выйти в 1/8 финала турнира, где они уступили сборной Бельгии со счётом 2:3. 0

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